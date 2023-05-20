Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Van'da dayanışma konseri Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu. Van'da dayanışma konseri verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Van'da dayanışma konseri

VAN - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu. Van'da dayanışma konseri verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri işbirliğinde mayıs ayı süresince gerçekleşecek olan dayanışma konserlerinden biri bugün Van'da gerçekleşti. Van TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde Uygulama Otelinde düzenlenen konserde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, depremlerde hayatlarını kaybettiği 7 üyesi Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına sahnede 7 adet mum yakıldı. Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinin, türkü, deyiş, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendirirken katılımcılara bazen duygu, bazen ise neşe dolu anlar yaşattı. Bazı şarkılarda, depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada dinleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Bir saati aşkın sahnede kalan koro, konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Van'da bu tür sanatla ilgili etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Van TSO yetkililerine teşekkür ettiler.