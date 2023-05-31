Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 'El Ele Dayanışma Konseri'

Mersin'de, depremlerde kaybettiği üyeleri için 'El Ele Dayanışma Konseri' düzenleyen Antakya Medeniyetler Korosu, yoğun ilgi gördü. Konserde, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yıkılan şehirlerin görüntüleri gösterildi.

MERSİN'de, 3 semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelip kurduğu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun, 'El Ele Dayanışma Konseri', yoğun ilgi gördü.

İçel Soroptimist Kulübü ile Mezitli Soroptimist Kulübü'nün ev sahipliğindeki konser, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çok sayıda sanatsever katıldı.