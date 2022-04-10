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Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Karabük'te sahne aldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Karabük'te sahne aldı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Yılmaz Özfırat'ın yönettiği koro, Anadolu etnik ezgilerini konuklara sundu.

Konser, protokol ve koro üyelerinin "Memleketim" şarkısını hep birlikte söylemesinin ardından sona erdi.

Konsere Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Karabük'te konser verdi

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Safranbolu, Karabük, Antakya, Konser, Kültür Sanat, Haberler

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