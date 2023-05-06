Antakya Medeniyetler Korosu, depremde kaybettikleri üyeleri anısına konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında 'Dayanışma Konserleri'nin ikincisini Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenledi. Koro, şarkılarını depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Müge Mimaroğlu, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Mehmet Özdemir, Fatma Çevik, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına seslendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında "Dayanışma Konserleri'nin ikincisini Denizli Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği, Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği konser etkinliğinde, farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro sahne aldı. Koro, depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Müge Mimaroğlu, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Mehmet Özdemir, Fatma Çevik, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar söyledi.

"ACILARINI BİZİMLE PAYLAŞACAKLAR"

Geceyle ilgili açıklamada bulunan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu şunları söyledi:

"Mayıs ayının ilk haftası Avrupa Birliği Günleri, Avrupa Birliği Günleri'ni kutluyoruz. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin ve Sanayi Odası'nın iş birliğinde Antakya Medeniyetler Korosu'nu Denizli'de ağırlıyoruz. Biliyorsunuz yaşadığımız deprem felaketinden sonra bölgedeki güçlü korolardan biri olan Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Birliği'nin desteğiyle Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin olduğu 8 ilde konserlere başladı. Bu aslında bir dayanışma konseriydi. Dayanışma konserleri olarak değerlendirebiliriz bunları. Birlik ve dayanışma mesajı veriyoruz. Bir araya gelme mesajı veriyoruz. Bizler de Denizli'de bu işin ev sahipliğini yapıyoruz. Deprem bölgesine biliyorsunuz depremin ilk günlerinden beri Denizli Sanayi Odası olarak şehrin diğer kurumlarıyla birlikte yardım elimizi uzattık. Elimizden gelen dayanışmayı, elimizden gelen yardımı oraya ulaştırmaya çalıştık. Geri kalan süreçte de TOBB bünyesinde kalıcı konut projesini başlattık ve yine bu projemiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ama bu akşam biraz konumuz farklı. Antakya Medeniyetler Korosu içlerinde depremde kaybettikleri arkadaşları olan bir topluluk. Onlar dediğim gibi 8 şehri dolaşıyorlar ve acılarını, kederlerini, türkülerini bugün burada bizimle paylaşacaklar. Bu yüzden güzel ve anlamlı bir gün. Oldukça yoğun bir katılım var ve bu katılım nedeniyle de mutluyuz."