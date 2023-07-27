Antakya Medeniyetler Korosu, depremde hayatını kaybeden çocuklar için duygusal bir konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, KKTC'den gelen ve depremde hayatını kaybeden çocuklar için Büyükçekmece'de duygusal bir konser verdi. Konserde, depremzedelere destek verildi ve kaybettikleri arkadaşları anıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun, bir voleybol turnuvası için KKTC'den Adıyaman'a gelen ve kaldıkları otelin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren çoğunluğu 12-14 yaşındaki 35 kişi için Büyükçekmece'de seslendirdikleri "Mağusa Limanı" şarkısı, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser veren Antakya Medeniyetler Korosu salonu dolduran yüzlerce dinleyiciye duygu dolu bir gece yaşattı. Hatay'daki depremzedelere destek veren Büyükçekmece halkına yönelik olarak verdikleri "Sesimizi Duydunuz" isimli konserde depremin acıları bir kez daha yaşandı.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserine Büyükçekmece halkının da ilgisi çok yoğun oldu. Voleybol turnuvası için Kuzey Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen ve deprem sırasında kaldıkları otelin yıkılması sonucu canlarını kaybeden sporcu çocuklara ithaf ettikleri Mağusa Liman'ı isimli şarkı konser salonunu hüzne boğdu. Salonu dolduran yüzlerce dinleyicinin cep telefonlarını ışıkları ile eşlik ettikleri şarkı duygu dolu anlar yaşattı. Koro gecenin finalinde ise depremde kaybettikleri 7 arkadaşlarını unutmadı. Konser salonunda dinleyiciler uzun süre Antakya Medeniyetler Korosu'nu ayakta alkışladı.

"Dram vardı, sanat vardı, insanlık dersi vardı, gözyaşı vardı"

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ve koro üyelerini tek tek kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu: "Bu akşam burada Sevgili Yılmaz Hocamın önderliğinde, onun şefliğinde, onun kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu festivalin özel gecesini yaptı. Özel bir açılış oldu. Muhteşem bir geceydi. Bu akşam Yılmaz Hocanın ve Medeniyetler Korosu'nun bize yaşattığı bir eğlenceden daha ziyade insan olmanın farkına varma, sevginin, ıstırabın, yokluğun, sevinçlerin, üzüntülerin paylaşıldığı zaman nelerin olduğunu bize hissettirdi. Hem insanlık dersi vardı bu akşam burada, hem müzik vardı, hem sanat vardı, hem dram vardı hem de gözyaşı vardı. "

"En acı şey de unutulmak"

Koro Şefi Yılmaz Özfırat, deprem sonrasında Hatay'da depremzedelere yardım eli uzatan Büyükçekmece halkı ve Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Medeniyetler Korosu olarak 6 Şubat'tan sonra bizler de büyük bir yıkım yaşadık ve bu yıkımın içerisinde biz de maalesef 7 arkadaşımızı kaybettik. "Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa Hatay ayağa kalkar, Antakya ayağa kalkar" felsefesiyle de tekrar toparlanıp konserler vermeye başladık. Depremzedelerin sesi olduk aslında. Bizler de bu akşam burada kendi evimizdeyiz aslında. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi ilk günden beri Hatay'da, Defne'de, Antakya'da Hatay'ın her yerinde bize dokunuyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Bize sahip çıkıyorlar. Belki de en önemli şey sahip çıkılmak. En acı şey de unutulmak." - İSTANBUL