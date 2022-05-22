Antakya Lezzet Festivali devam ediyor - Haberler

Hatay'ın kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Antakya Lezzet Festivali sürüyor.

Hatay Valiliği himayelerinde Antakya Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Turizm Gastronomi Derneği iş birliğiyle Vali Ürgen Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin 3. gününde Türk mutfağı etkinlikleri yapıldı.

Kente özgü tatlı ve yemek çeşitleri ile geleneksel el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantların yer aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan, AA muhabirine, festivalin Hatay'da ilk kez yapıldığı söyledi.

Gastronomiyle ilgili birçok ürünün festivalde yer aldığını anlatan Saltan, "Antakya mutfağı kendine has olmak üzere 600 çeşitten oluşuyor. Kentin yöresel ürünlerinin tatlı ve yemeklerin tanıtılmasının yanında çok güzel etkinliklerimiz ve konserlerimiz de oldu. Çevre illerden bayağı misafirimiz geldi. Katılımcı sayısı tahminlerimize göre 35-40 bin oldu." dedi.

Festivalde yöresel ürünlerin bulunduğu stant açan Zehra Miroğlu da festivalin beklediklerinden daha verimli geçtiğini belirtti.

Ziyaretçilerden oldukça iyi geri dönüşler aldıklarını aktaran Miroğlu, "Festivalin yapılması hem istihdam hem de ürünlerimizi tanıtmamıza olanak sağlıyor. Stantlarımızı ziyaret edenler en çok biberli ve katıklı ekmek ile içli köfteyi beğeniyor. Festivale Ankara'dan, Mersin'den ve çok sayıda ilden ziyaretçi geliyor." diye konuştu.

Festivali ziyaret eden Raif Esmer de festivali çok beğendiğini anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum'dan ailesiyle gelen Ümmü Gülsüm Taş da Hatay'ın yemeklerin ve medeniyetlerin beşiği olarak ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatarak, kente sık sık geleceğini söyledi.

Festival bu gece Oğuzhan Koç konseri ile sona erecek.