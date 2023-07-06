Uzun yıllar Suriye'de yaşadıktan sonra annesinin memleketi Mardin'e yerleşen 65 yaşındaki heykeltıraş Sabah Kassem Garguli, 40 yıldır volkanik taşlardan heykel yapıyor. Mesleğini yaparken kendisini bir bal arısına benzettiğini dile getiren Garguli, heykel yapmak için sert ve volkanik taşları seçtiğini ve düşüncelerini taş üzerinde heykele dönüştürdüğünü belirtti.

Annesinin memleketi Mardin'e gelen Suriyeli heykeltıraş 40 yıldır taşlara hayat veriyor

MARDİN - Uzun yıllar Suriye'de yaşadıktan sonra annesinin memleketi Mardin'e yerleşen 65 yaşındaki heykeltıraş Sabah Kassem Garguli, 40 yıldır volkanik taşlardan heykel yapıyor.

Uzun yıllar Suriye'de yaşayan 65 yaşındaki Sabah Kassem Garguli, daha sonra annesinin memleketi Mardin'e yerleşti. 25 yaşında sanatını icra etmeye başlayan Garguli, 40 yıldır sert taşlara hayat vererek eserler üretiyor. Mesleğini yaparken kendisini bir bal arısına benzettiğini dile getiren Garguli, "Uzun yıllar Suriye'de yaşadım, fakat şu an annemin memleketindeyim. 40 senedir bu mesleği yapıyorum. İşimi yaparken bir bal arısı gibi hiç sıkılmadan ve yorulmadan çalışıyorum. Allah'ın 99 isminden Cabbar isminin esas olarak bana işim için güç ve kuvvet verdiğine inanıyorum" dedi.

Bu işi Mardin'de bir tek kendisinin yaptığını söyleyen Garguli, "Mesleğim kaybolmaya yüz tutmuş olduğu için yetkililerden yanıma eğitmem için öğrenci vermelerini talep ediyorum. Heykel yapmak için sert ve volkanik taşları seçiyorum. Düşüncelerimi taş üzerinde heykele dönüştürüyorum. Basit bir taşı bile eski ideolojiye göre hikayeleştiriyorum" diye konuştu.