Anne-Sophie Mutter'e İstanbul Müzik Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen "51. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında dünyaca ünlü keman virtüözü Anne-Sophie Mutter'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Mutter ve Mutter's Virtuosi, konserde Johann Sebastian Bach'tan Vivaldi ve Andre Previn'e uzanan bir repertuvar seslendirdi. Mutter, vakfının genç nesil bursiyerlerini profesyonel müzik hayatıyla tanıştırarak, daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturduğu konserler veriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen "51. İstanbul Müzik Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında bu yıl "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle dünyaca ünlü keman virtüözü Anne-Sophie Mutter'e takdim edildi.

Mutter'e ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

Ödülün takdiminin ardından gerçekleştirilen konserde, Anne-Sophie Mutter ve kendi adını taşıyan vakfının mevcut ve eski bursiyerlerinin yanı sıra seçilmiş diğer genç yıldızlardan oluşan Mutter's Virtuosi, Johann Sebastian Bach'tan Vivaldi ve Andre Previn'e uzanan bir repertuvar seslendirdi.

Anne-Sophie Mutter hakkında

Henüz 13 yaşındayken sıra dışı yeteneğiyle Herbert von Karajan'ın ilgisini çekerek büyük şefle birlikte çalışmaya başlayan Mutter, aradan geçen 47 yıl içerisinde dünyanın en çok aranan müzisyenlerinden biri oldu.

Çok sayıda albüme ve konsere imza atan, sayısız da ödüle değer görülen Mutter, bugüne kadar 30'dan fazla eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Unsuk Chin, Sebastian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Witold Lutoslawski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, Andre Previn, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann ve John Williams gibi birçok besteci Mutter'e özel eserler besteledi.

Üç kez "En İyi Enstrümantal Solo Performans (orkestra ile)" dalında Grammy Ödülü kazanan Mutter, 2008'de Ernst von Siemens Müzik Ödülü'ne ve 2009'da çağdaş Fransız müziğine yaptığı katkılardan dolayı onur nişanına layık görüldü.

Anne-Sophie Mutter, vakfının genç nesil bursiyerlerini profesyonel müzik hayatıyla tanıştırarak, daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturduğu konserler veriyor.

Anne-Sophie Mutter Vakfı'nın mevcut ve eski bursiyerlerinin yanı sıra seçilmiş diğer genç yıldızlardan oluşan Mutter's Virtuosi, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki turnelerinde izleyicileri düzenli olarak yeni eserlerle tanıştırıyor ve yardım konserleri veriyor.

51. İstanbul Müzik Festivali, 17 Haziran'a kadar devam edecek.