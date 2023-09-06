Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler Kitabı Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 'Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri ve Evlerden Örnekler' adlı kitap okuyucularla buluştu. Kitap, Ankara'ya özgü evlerin yapım teknikleri ve örneklerini içeren zengin bir içeriğe sahip.

"Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri ve Evlerden Örnekler" adlı kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının katkılarıyla Başkentlilerle buluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığının katkılarıyla Mimar Faruk Soydemir tarafından hazırlanan "Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri ve Evlerden Örnekler" isimli kitap okuyucuyla buluşuyor.

Ankara'ya özgü evlerin tüm detaylarıyla ele alındığı kitap Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığından temin edilebileceği gibi "https://s.ankara.bel.tr/files/2023/08/22/3f44822322779ee9cc18d36eb877cb43.pdf" linki üzerinden dijital olarak da okunabilecek.

BAŞKENTİN TARİHİ GELENEKSEL EVLERİNİ ANLATAN ZENGİN İÇERİK

Başkentin tarihi geleneksel evlerini gelecek nesillere de aktarmak amacıyla arşiv niteliği taşıyan eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bin adet basılarak ücretsiz olarak dağıtılmaya başkandı. Kitap içerisinde; Kültür Varlıkları, Ankara ve İlçelerindeki Koruma çalışmaları, Ankara ve İlçelerindeki Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri, Mimari Elemanlar, Ankara ve İlçelerindeki Geleneksel Evlerden Örnekler başlıklarında birçok önemli bilgi yer alıyor.

DİJİTAL OLARAK DA ULAŞILABİLİYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığından temin edilebilen kitaba vatandaşlar ayrıca "https://s.ankara.bel.tr/files/2023/08/22/3f44822322779ee9cc18d36eb877cb43.pdf" adresi üzerinden de dijital olarak ulaşabiliyor.

128 sayfalık kitabın yazarı Mimar Faruk Soydemir, kitap hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara ve ilçelerindeki geleneksel evler, Türk evlerinin, Anadolu evlerinin genel karakteristik özelliklerini içermektedir. Ankara'nın kuzeyinden Tokat'a kadar olan bölgede güneyinde Niğde'ye kadar olan bölgede bir çember olarak çizersek Bolu, diğer taraftan Afyon ve Kula gibi bölgeler içerisinde geleneksel evlerin karakteristik özellikleri taşımaktadır. Kitapla ilgili benim çalışmam çok uzun süredir devam ediyor. 2002 yılından bu yana bu bölgede geleneksel evler üzerine çalışıyorum. Ankara, Güdül, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Kalecik gibi geleneksel evlerin yoğun olduğu kırsal kesimi de bunun içerisine katabiliriz. Hem proje çalışmalarım var hem analiz çalışmalarım var hem de evleri inceleme ve belgeleme çalışmalarım var. Bu çalışmaları ben zaman zaman notlarla birlikte yazılı hale getiriyordum. Bunun da toparlanıp kitap haline dönüştürülmesi Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla başladı ve kitap yayınlandı."