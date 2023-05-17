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Ankara Valiliğinden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara Valiliğinden "kuvvetli yağış" uyarısı

Kültür Sanat Haberleri

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.

Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

Ankara Valiliği Ankara Kültür Sanat Haberler

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