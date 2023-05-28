Ankara Üniversitesi'nde Deprem Özel Konseri

Ankara Üniversitesi'nce, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla, "Deprem Özel Konseri" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda tüm repertuvarı felaketten etkilenen illerin türkülerinden oluşan konser düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, deprem felaketinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini, seslendirilen her bir türküyü depreme yakılan ağıt gibi görmek gerektiğini dile getirdi.

Ünüvar, "Acıyı paylaştıkça millet oluyoruz. İnşallah el birliğiyle deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.