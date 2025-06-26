Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezon Kapanış Konseriyle Beğeni Topladı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezon Kapanış Konseriyle Beğeni Topladı
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Cem Gürdal yönetimindeki Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlediği sezon kapanış konserinde, yıl boyunca ilgi gören eserlerinden özel bir seçki sundu.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, sezon kapanış konserinde, yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan özel bir seçki sundu.

Şef Cem Gürdal yönetiminde, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde, Türk dünyasından eserler müzikseverlerle buluştu.

Topluluğun yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan 16 parçalık özel repertuvar, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
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