Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde 'Beyaz Zamanı' gömlek koleksiyonu tanıtıldı

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim gören kadınlar tarafından "Beyaz Zamanı Gömlek Koleksiyonu Tanıtım Programı" düzenlendi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Tanıtım ve Pazarlama Bölüm Şefi Asuman İşiner, enstitü sergi salonunda düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz gömleğin her kadının gardırobundaki vazgeçilmez kıyafet olduğunu söyledi.

İşiner, 24 modeldeki koleksiyonda beyaz gömlekler üzerine tel kırma ve beyaz iş teknikleri ile bitki ve hayvan motifleri oluşturduklarını belirtti.

Tasarımcıların gömleklerde "hayat ağacı" ve "su yolu" motiflerini de kullandıklarını anlatan İşiner, "Yaza çıkarken herkes gardırobunu yeniler. O yüzden tanıtım için bu zamanı seçtik. Bayanların ilgisini bekliyoruz." dedi.

Etkinliğin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank da katıldı.