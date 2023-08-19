Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin yöresel lezzetleri kitapta toplandı

Kahramankazan Belediyesi tarafından hazırlanan 106 sayfalık kitapta, ilçenin yöresel lezzetleri ve yemek kültürüne ilişkin bilgiler yer alıyor. Kitap, çorbalardan sarmalara, tatlılardan hamur işlerine kadar pek çok kadim lezzeti, malzemeleri, tarifleri ve fotoğraflarıyla kayıt altına alıyor. Ayrıca kitapta, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tescil belgeleri de bulunuyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin yöresel lezzetleri ve yemek kültürüne ilişkin bilgiler, belediye tarafından hazırlanan 106 sayfalık kitapta toplandı.

Kahramankazan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yaklaşık bir yıllık saha çalışması sonucu bastırdığı kitapta çorbalardan sarmalara, tatlılardan hamur işlerine, et yemeklerine kadar pek çok kadim lezzet, malzemeleri, tarifleri ve fotoğraflarıyla yer alıyor.

İlçenin yemek kültürünün yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği "Kahramankazan Mutfağı Yöresel Lezzetler" kitabında yemekler, kaynaklarıyla belirtiliyor.

Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin de yer aldığı kitap, öncelikle 1000 adet bastırılarak kütüphanelere ve yemek programı yapan televizyon kanallarına gönderildi.

Kitabın sonunda ise belediyenin girişimleri sonunda Türk Patent ve Marka Kurumunca "Kazan kavunu" ve "Kazan kavurması"na verilen coğrafi işaret tescil belgeleri bulunuyor.