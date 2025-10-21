Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'nden 'Can Filistin' Bestesi

Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesince (MGSÜ) 2025–2026 akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" parçası bestelendi.

Sözlerini Doç. Dr. Elif Nun Gökçe'nin yazdığı, müziğini Fırat Akarcalı'nın düzenlediği beste, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından seslendirildi.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde çekimi yapılan video klipte koro üyeleri Filistin kefiyesi taktı.

Gazze'deki savaş, yıkım ve saldırıların görüntülerine de yer verilen klipte "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı yer alıyor.

Küçük bir kız çocuğu tarafından seslendirilen "Uzak diyarların kırmızı / Beyaz, yeşil çiçeği; / Siyahını bana ver / Gül biraz" dizelerinden oluşan şiirin de yer aldığı eserin sözleri şöyle:

"Yakılan, yıkılan, viran diyarın / Yerinden yurdundan edilen halkın / Açlığın, zulmün, hain savaşın / Fidai'si can Filistin / Kulun kula zulmü hak mı? / Dünya bilir kimdir haklı / Ayıranın candan canı / Kalbimizde yoktur yeri / Beşikte bebeğe kundağın / Gelinlik kıza duvağın / Vatandır evin, vatandır ocağın / Binler yaşa can Filistin"