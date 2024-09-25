Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Sanat ve Geleneksel Eserler Sergilendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sergi alanlarını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen 'FreshAnkara 3'üncü Çağdaş Sanat Sergisi', 'Yüzü Yüze Çocuk Atölyeleri' ve 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı' sergilerini ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Bakan Ersoy'a eşlik etti.

Ersoy, 'FreshAnkara 3'üncü Çağdaş Sanat Sergisi'nde, güzel sanatlar eğitimi alan 17-27 yaş arasındaki gençlerin eserlerini inceleyerek, bilgi aldı. Sergide, 65 ilden gelen 779 başvuru arasından, seçici kurul tarafından belirlenen 100 genç sanatçının 300 eseri yer aldı. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi, potansiyellerini gerçekleştirmeyi ve yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 'Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, çocuklarla sohbet etti.

Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı (GESAV) tarafından, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 'Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi'ni ziyaret eden Ersoy, GESAV Başkanı Kerim Sefer'in koleksiyonuna ait, en eskisi 17'nci yüzyıl olan ve 60 halıdan oluşan Anadolu el dokuma halılarını inceledi. Sergide ayrıca, Altaylar'ın Pazırık bölgesinde keşfedilen ve dünyanın bilinen en eski halısı Pazırık halısına ilişkin görsel yer aldı.