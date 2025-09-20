KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13'üncü durağı, Ankara Kültür Yolu Festivali başladı.

Başkent'te 20-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 'Ankara Kültür Yolu Festivali' başladı. Festival programı, Mustafa Ayaz Müzesi'nde yer alan 'Balkan Naci İslimyeli: İz ve Bellek Sergisi' adlı sergisiyle kapılarını açarken, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda yer alan 'Şehir ve Hafıza Edebiyatın İzinde Ankara Sergisi' ile devam etti. Açılış programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya katıldı. 2021 yılında başlayan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca, 110 farklı noktada 702 etkinlik ile devam edecek.

'SANATIN HER DİSİPLİNİNİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR ETKİNLİK'

Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda yer alan 'Şehir ve Hafıza Edebiyatın İzinde Ankara Sergisi'ni gezdi. Ankara'nın bu festivale ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Terzi, "Bu sene 13'üncü durağımız Ankara. Ankara Kültür Yolu'na 5'inci kez ev sahipliği yapacak bunun için çok mutluyuz. 100'ün üzerinde farklı lokasyonda, 700'ün üzerinde etkinliği; 9 gün boyunca hem Ankara'daki kıymetli hemşehrilerimiz hem de Ankara'yı ziyaret edecek olan değerli vatandaşlarımız ve yabancı konuklarımız deneyimleme fırsatı bulacak. 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli amaçlarının başında; kültür sanat hayatımıza ciddi katkılar sağlasın, şehirlerin ekonomisine destek olsun, şehirlerimizin turizm hareketliğine katkı sağlasın hedefi vardır. Bugüne kadar geldiğimiz noktada bu hedefi yakaladığımızı görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de inşallah her sene bir önceki seneden daha iyi ve daha kaliteli işleri şehirlerimize getirmeye gayret edeceğiz. Ankara bizim için çok önemli; başkentimiz, Cumhuriyetimizin merkezi. Bu anlamda çok kıymetli, çok değerli işlerimiz var. Hem ulusal işlerimiz hem de uluslararası sergilerimiz, konserlerimiz, dinletilerimiz var. 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' sergiden, konsere dijital sanatlardan söyleşilere kadar sanatın hemen hemen her disiplinini içinde barındıran bir etkinlik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,