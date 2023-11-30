Ankara Kalesi'nde 88 yapı restore ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Kalesi İç Kale 3. etap çalışmaları kapsamında 11'i tescilli, 77'si tescilsiz olmak üzere 88 yapı restore ediliyor. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında toplam 248 yapı yenilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara Kalesi İç Kale 3. etap çalışmaları kapsamında 11'i tescilli, 77'si tescilsiz olmak üzere 88 yapı restore ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentin tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ankara Kalesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden yapılan çalışmalarla Ankara Kalesi'ne yeni bir kimlik kazandırılıyor.

Ankara Kalesi'nde İç Kale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1. ve 2. etabı tamamlandı. Süren 3. etap çalışmaları kapsamında ise 11'i tescilli, 77'si tescilsiz olmak üzere 88 yapı restore ediliyor.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, 77'si tescilli, 171'i tescilsiz olmak üzere toplam 248 yapı yenilenecek. 2024 yılı içerisinde Ankara Kalesi'nde yer alan geleneksel Ankara evlerinin tamamı restore edilmiş olacak.