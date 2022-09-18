Ankara haberi... Ankara Valisi Şahin'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, Gaziler Günü'nün, vatanın bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbali için şehitlik niyetiyle girdiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günü olduğunu vurguladı.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi olduğuna işaret eden Şahin, "Hem Hakk'ın hem de halkın nezdinde çok değerli olan bu mazhariyet, milletimizin düşman karşısında en büyük motivasyon kaynaklarından biridir." ifadesini kullandı.

Bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin üstün fedakarlıklarını ve mukaddes hatıralarını asla unutmayacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Milli varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkarak layık oldukları hürmeti göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünde, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ölümsüzleşen şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum."