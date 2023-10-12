Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), minik sanatseverler için 'Aliş ile Maviş' adlı müzikli çocuk oyununu sahneleyecek. Oyun, evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsünü konu ediniyor ve çevre kirliliğinin insanları olumsuz etkilemesini vurgulayarak, insanları doğaya dönmeye davet ediyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Aliş ile Maviş' adlı çocuk oyununu sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), bu sezonda da müzikli çocuk oyunu "Aliş ile Maviş"i minik sanatseverler için sahneleyecek.

ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Aliş ile Maviş" oyunu, 15 Ekim saat 12.00'de Opera Sahnesi'nde ile minik sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Müziği Arda Özmen'e, librettosu Ali Yoleri'ye ait olan, Aydın Buğra Güven'in rejisiyle sahneye taşınan oyunda, bir evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsü konu ediliyor.

Geçen sezon da sahnede olan oyun, her canlının kendi doğal ortamında özgürce yaşaması gerekliliğini ve çevre kirliliğinin insanları olumsuz etkilemesini vurgulayarak, insanları bu yanlış yoldan dönmeye davet ediyor.

Bir perdelik çocuk oyununun müziklerini Arda Özmen, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Bülent Arslan, koreografisini Yeşim Oktar üstlenirken, çocuk korosu şefliğini Öykücan Yavşan ve Hülya Günay yapıyor.