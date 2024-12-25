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Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Yeni Binası Açıldı

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Yeni Binası Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Başkent Millet Bahçesi'ndeki yeni binasını hizmete açtı. Tescilli tavla binasının restore edilerek galeriye dönüştürülmesiyle birlikte 'Bir Mekan-İki Ressam' sergisi de açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki yeni binasının açılışı yapıldı.

Başkent Millet Bahçesi içerisinde yer alan tescilli tavla binası restore edilerek Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne dönüştürüldü.

Galeri ile beraber yeni binadaki "Bir Mekan-İki Ressam"ın sergi açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tescilli tavla binasının, tarihsel ve kültürel özelliklerinin korunarak sanatsal faaliyetlere katkı sağlaması amacıyla galeriye dönüştürüldüğünü dile getiren Mumcu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, tarihi binalarımızı restore edip işleve kazandırıp böyle güzel mekanlar haline getirmeye devam ediyoruz. Aynı özverili çalışmayı devam ettirerek sanat hayatına katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurulduğu 1963 yılından itibaren ulusal ve uluslararası birçok sergiye ev sahipliği yapan, zamanında rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, inanıyoruz ki yeni evinde sergi ve çeşitli etkinliklerle Ankaralı sanatseverlerle buluşma noktası olmaya devam edecek."

Sanatseverleri galerideki yeni sergi ve etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Mumcu, buranın restore sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mumcu, konuşmasının ardından açılışa katılanlarla "Bir Mekan-İki Ressam" adlı sergiyi gezdi.

Sergi, 30 Ocak 2025'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
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