Ankara'da Türkiye İletişim Tarihi Programı Düzenlendi

Ankara'da, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca "Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümünde Türkiye İletişim Tarihi" programı yapıldı.

Komisyon binasındaki programın açılış konuşmasını yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Mehmet Öcal Oğuz, Türkiye'nin büyük bir iletişim tarihine sahip olduğunu ifade etti.

Eski UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Nabi Avcı da Türkiye iletişim tarihinin aynı zamanda "tarih iletişiminin tarihi" olduğunu söyleyerek, "Türkiye herhalde dünyada biriciktir bu alanda. Bütün iletişim parametrelerinin 100 yılda olağanüstü değişiklikler gösterdiği, alfabeden müziğe, dilden gündelik hayata kadar her şeyin tarih olduğu, tarihin de buna göre okunmaya başlandığı bir maceranın içinden geliyoruz." dedi.

İletişim devrimi noktasında Türkiye'nin eline su dökecek ülke göremediğini dile getiren Avcı, teknolojideki olağanüstü gelişmelerin tüm dünyada tarih algısını değiştirdiğini kaydetti.

Program iletişim alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.