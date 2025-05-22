Ankara'da Türk Mutfağı Haftası Kutlanacak

Ankara'da Türk Mutfağı Haftası Kutlanacak
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ANKARA'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Başkentin mutfak mirası, kültürel etkinliklerle buluşturulacak.

ANKARA'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Başkentin mutfak mirası, kültürel etkinliklerle buluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, Ankara'da kapsamlı etkinliklerle kutlanacak. Hafta boyunca düzenlenecek programlarla, Türkiye'nin kadim mutfak kültürü hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtılacak. Bu kapsamda, Ankara'nın sahip olduğu değerleri öne çıkarmak amacıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Ankara'nın yöresel lezzetleri, kültürel mirası ve gastronomi potansiyeli, 3 gün boyunca hem yerel hem de uluslararası katılımcılarla buluşacak.

23 Mayıs Cuma günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde açılış programı düzenlenecek. 24 Mayıs Cumartesi günü Ankara Lezzetleri ve Gastronomi Yarışması düzenlenecek, 25 Mayıs Pazar günü ise 'Ankara Mutfağının Geleceği' başlığı altında söyleşi, konser ve gösteriler düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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