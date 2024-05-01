Ankara'da Tilkiyi Kaju ile Besleyen Vatandaş

Ankara'da bir vatandaş, yiyecek aramak için yanlarına gelen tilkiyi kaju ile besledi.

Polatlı ilçesi kırsalına arkadaşıyla gezintiye giden Ahmet Yılmaz, bölgede dolaşan bir tilki gördü.

Tilkiyi "gel kuzum" diye yanına çağıran Yılmaz, aynı zamanda cep telefonuyla da görüntü çekti.

Tilkinin aç olabileceğini düşünen Yılmaz, telefonu arkadaşına bırakarak, yanında getirdiği kajuyla besledi.