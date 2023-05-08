Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

ANKARA'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmamalarda B.Ç.'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri İzmir'den Ankara'ya getirdiği ve müşteri aradığı belirlendi. Jandarmanın çalışması sonucu şüpheli B.Ç., gözaltına alındı. B.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada; Roma ve Osmanlı dönemine ait 28 sikke, eski dönemlere ait 5 yüzük, eski dönemlere ait 4 obje ele geçirildi.