Ankara'da Şuşa Ressamları Sergisi Açıldı

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve TÜRKSOY işbirliğinde Ankara'da düzenlenen Şuşa Ressamları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sergide Şuşa'yı tasvir eden resimler sergilendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde Ankara'da "Şuşa Ressamları Sergisi'nin" açılışı yapıldı.

Şuşa Kültür Günleri kapsamında düzenlenen "Şuşa Ressamları Sergisi'nin" açılışı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde gerçekleşti.

Çeşitli ressamların Şuşa'yı tasvir ettiği resimlerin sergilendiği etkinliğe, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Türk kültürünü dünya medeniyeti içinde hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu serginin Şuşa'da yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin bir devamı olduğunu söyledi.

Serginin, Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni eden Raev, "Manevi başkent, kültür başkenti Şuşa'nın bereketi ve ışığının bütün Türk dünyasını kuşatmasını, kardeş ülkelerin dostluğunun güçlenmesine vesile olmasını diler, kültürel değerlerinin tüm Türk coğrafyasında kıymet bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Raev, Şuşalı ressamların eserlerinde, Şuşa'nın eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve mimari dokusu, yüzyıllardır yaşatılan gelenekleri tanıttığını ve belgelediğini aktararak, serginin düzenlenmesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarını sundu.

"Amacımız, Şuşa'yı Kafkasya'nın en güzel yerine dönüştürmek"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Kerimov da 3 yıl önce Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sonucu Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını ve Ermenistan'ın 30 yıllık işgalini sonlandırdığını hatırlattı.

Tüm Karabağ'da olduğu gibi Şuşa'nın da 3 yıldır kalkındığını, yeni projelerin yapıldığını ve oraya hayatın geri geldiğini kaydeden Kerimov, "Başlıca amacımız, Şuşa'yı Kafkasya'nın en güzel yerine dönüştürmektir. Türk şirketleri, bu işlerde aktif rol alıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrasında katılımcılar, serginin açılışını yapmak üzere kurdele kesti.