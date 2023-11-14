Ankara'da "Şuşa Kültür Günleri" konseri

ANKARA - Ankara'da "Şuşa Kültür Günleri" kapsamında konser düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğinde "Şuşa Kültür Günleri" kapsamında, Ankara CSO Ada Tarihi Salonda Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı konser programı düzenlendi. "Şuşa Kültür Günleri" etkinliklerinin ikinci gününde düzenlenen konsere Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'dan ve gelen misafirler Ankaralılar katıldı. Program saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı ardından Şuşa'nın kurtuluşundan sonra bölgede yapılan yatırımlar hakkında video gösterimi yapıldı.

Konser öncesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov kürsüde konuşma yaptı. Şuşa zaferinin sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu ifade eden Kerimov, "Bugün biz Türk Dünyasının Kültür Başkenti olarak, Türkiye'nin başkenti Ankara şehrimizde Şuşa Kültür Günleri'ni geçirdik ve buraya, başkentimize Şuşa'nın bir parçasını getirdik. Resimlerimizi getirdik, sanatçılarımızı getirdik, Şuşa'dan size büyük sıcak selamlarımızı ve şükranlarımızı getirdik. Şuşa'da son 3 senede çok fazla işler yapıldı. Videoda gördünüz, küçük bir malumat verildi. Ama vurgulamak isterim ki Karabağ Savaşının zirvesi olan Şuşa'nın azat olunması tek Azerbaycan'ın zaferi değil tüm Türk Dünyasının zaferidir ve o zaferin ilk gününden hissettiğimiz Türkiye'nin Türk kardeşlerimizin bize olan sevgisini ve muhabbetini bugün de duymaktayız" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye dostluğuna değinen Kerimov, "Bugün Şuşa'nın ve Karabağ'ın geliştirilmesinde kardeş Türk şirketler çalışıyorlar. Karayolları, enerji santralleri, oteller yapıyorlar ve bu işler devam ediyor. Bu bize gösteriyor ki bizim dostluğumuz ebedidir. Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi 'Bir millet iki devlet' şiarı altında işlerimiz devam etmektedir. İnanıyorum ki bu 2023'ncü ilk Türk Devletler Kültür Başkenti olmak şüphesiz ki bizim için şereftir ama bu yüksek görev için Türk halklarının tüm Kültür Bakanlarına ve Türksoy teşkilatına teşekkürlerimi söylemek istiyorum. Bizim için bu adı taşımak bir şerefti ve bu akşam size bu güzel salonda, bir konser programı hazırladık ve onu dinlemeye sizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen konserde Azerbaycanlı sanatçılar Anar Şuşalı, Güney İmamverdiyeva ve İlkin Ahmedov, sahne aldı. Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları konserde dans performanslarını sergiledi. Ayrıca salonda Azerbaycan'a özgü geleneksel kıyafetler ve Azerbaycanlı sanatçıların yapmış olduğu resimler sergilendi.