Ankara'da Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ve 50 gram esrar ele geçirildi. Operasyon, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ele geçirildi.
Ankara il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Roma dönemine ait tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etimesgut ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ve 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.