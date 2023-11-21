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Ankara'da Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ele geçirildi

21 Kasım 2023 12:23 , Son Güncelleme: 12:24 Kültür Sanat Haberleri Abone Ol

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 147 parça tarihi eser ve 50 gram esrar ele geçirildi. Operasyon, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.