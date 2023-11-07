Ankara'da Kıbrıs Harekatı'nı ve öncesini anlatan 'Kıbrıs Gerçekleri' sergisi düzenlendi. Sergide ulusal ve uluslararası basında Kıbrıs Harekatı ve öncesine ait haberler, dönemi anlatan kişilerin kaleme aldıkları, döneme ait eşyalar sergilendi.

Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisi düzenlendi

ANKARA - Ankara'da Kıbrıs Harekatı'nı ve öncesini anlatan "Kıbrıs Gerçekleri" sergisi düzenlendi.

Çankaya ilçesinde bulunana Ankara Sanat Galerisi Müzayedecilik Evi'nde Kıbrıs Harekatını ve öncesini anlatan "Kıbrıs Gerçekleri" isimli sergi düzenlendi. Sergi İletişim Başkanlığının destekleri ile düzenlenirken, sergiye TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kanlı Noel adıyla bilinen olayda eşi ve çocukları öldürülen vazifeli Binbaşı Nihat İlhan'ın kızı Şebnem İlhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve gaziler katıldı. Düzenlenen sergide ulusal ve uluslararası basında Kıbrıs Harekatı ve öncesine ait haberler, dönemi anlatan kişilerin kaleme aldıkları, döneme ait eşyalar sergilendi. Kanlı Noel olarak bilinen olayı aktarmak için alanda bulunan küvet içerisine oyuncaklar yerleştirildi.