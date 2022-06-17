Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması Ankara'nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan "Çinti", düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti "Çinti" yarışması ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan "Çinti", düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın kıyafeti Çinti, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzelenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Elmadağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada, geleneksel kıyafetleri giyen anne ve kızları ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu. İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Kültür Sanat Hisarcık Elmadağ Ankara Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti 'Çinti' yarışması - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.