Ankara'da düzenlenen festivalde en hızlı turşu kurma ve yeme yarışması yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde, en hızlı turşu kurma ve yeme yarışması yapıldı. Festivalde ayrıca yöresel ürünlerin satış ve tadımı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde, en hızlı turşu kurma ve yeme yarışması yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, gastronomi temasıyla düzenledikleri festivalde yöresel yemekleri ve lezzetleri tanıtmak istediklerini söyledi.

Demirbaş, "Türk filmlerine de konu olan ve yıllardır tartışılan Çubuk turşumuzun limondan mı sirkeden mi kurulması tartışmasını, bu festivalde turşu kuran ablalarımızın bilgi ve becerileriyle çözeceğiz. Çubuk turşusunu sirkeyle kuruyoruz ve turşunun sirkeli kurulmasını da tavsiye ediyoruz." dedi.

Festivale 6 ülkeden davetlilerin katıldığını aktaran Demirbaş, "Festival sayesinde son yıllarda turşumuz 25 ülkeye ihraç ediliyor. Artık dünyada bilinen bir ürün olmuştur. Hedefimiz coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak. Hayalimiz ilçemizi bir gastronomi merkezi yapmak." diye konuştu.

Çubuk Belediyesince düzenlenen ve 10 Eylül'e kadar sürecek festivalde turşu, turşu suyu, vişne hoşafı, baklava gibi yöresel ürünlerin satış ve tadımı yapıldı.

Festivalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Polonya, Kırgızistan, Malezya, Slovakya ve Ukrayna halk dansları toplulukları ile Moldova'dan misafirler yer aldı.

Katılımcılar arasında en hızlı turşu kurma ve yeme, vişne hoşafı içme yarışması yapıldı.

Turşuluk malzemelerin verildiği 12 kişi, 2 kilogramlık kavanozlara turşu kurmak için mücadele etti.

Daha sonra içinde 6 salatalık turşusu bulunan tabaklar yarışmacılara verildi.

Yarışmada Gaziantep halk oyunu ekibi en hızlı turşu kurup 6 turşuyu yaklaşık bir dakikada yiyerek birinci oldu. İkinciliği KKTC, üçüncülüğü Malezya ekibi kazandı.