Ankara'da düzenlenen Çubuk Turşu ve Kültür Festivali yoğun ilgiyle devam ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, yoğun katılımla sürüyor. Festivalde turşu üreticileri ürünlerine yoğun ilgi nedeniyle memnun olduklarını dile getirirken, birçok üründen yapılan turşuların tanıtımı yapılıyor. Festivalde ayrıca ejder meyvesi turşusu, ceviz turşusu ve yemişen dağ meyvesi turşusu da ilgi çekiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali yoğun katılımla sürüyor.

Çubuk Belediyesince düzenlenen ve 10 Eylül'e kadar sürecek festivalde stant açan turşu üreticileri ürünlerine yoğun ilgi nedeniyle satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan festivalde birçok üründen yapılan turşuların tanıtımı yapılıyor.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, festivalden hem katılım olarak hem de satış olarak çok memnun olduklarını belirtti.

Benli, "Özellikle satışlardan çok memnunuz. Tezgahları sürekli yeniliyoruz. Turşu yetiştiremiyoruz. Aşağı yukarı 45-50 çeşit turşumuzu burada satışa sunduk. Her çeşit turşumuz var ve hepsinin ayrı alıcısı var. En çok tercih edilen de elbette salatalık turşumuzdur." dedi.

Ejder meyvesi turşusu, ceviz ve yemişen dağ meyvesi turşusu ilgi çekiyor

Turşu satışlarından çok memnun olduklarını dile getiren Merve İpek, "Bu yıl ilk defa ejder meyvesi turşusu, ceviz turşusu ve yemişen dağ meyvesi turşularımızı da kurduk. Bu turşularımıza da çok büyük ilgi var." diye konuştu.

İlçelerini en iyi şekilde tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca ise "Festivalde yöresel ürünlerimizi ve gastronomimizin lezzetlerini misafirlerimize ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.