Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali Açıldı

Ankara'da ' Dünya Kültürleri Festivali' başladı

ANKARA'da, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve Gordion' temasıyla düzenlenen Dünya Kültürleri Festivali'nin açılışı gerçekleşti.

Dünya Kültürleri Festivali'nin, Ankara CerModern'deki açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı ile 50'den fazla ülkenin Ankara Büyükelçileri ve yabancı misyon şefleri katıldı. 2 gün sürecek festivalde büyükelçilikler stantlarıyla yer aldı. Stantlarda ülkelerin geleneksel yiyecekleri, içecekleri ve halk kıyafetleri tanıtıldı. Açılışta konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, bu tür etkinliklerin farklı ulusların kültürlerini tanıtması ve birlikte barış içerisinde yaşamanın temeli olan ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesini sağladığını belirterek, "Dünya kültürleri adı altında düzenlenen bu muhteşem festival, aynı zamanda milletlerin birbirlerine sevgi ve değer vermesinin sergilendiği bir etkinlik, eğitim atölyesidir. Bu festivalde sadece bir kısmını göreceğiniz İran kültürünün anlatılacak çok şeyi var" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü'nden Korhan Karakoç ise bu hafta Ankara Polatlı'daki antik Gordion Kenti'nin, salı günü ise Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil camilerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiğini hatırlatarak, "Festivalin bu yılki teması olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Gordion'un belirlenmesini çok değerli ve anlamlı buluyorum. Sahne ve stant etkinlikleri ile festivale katkı sunan tüm diplomatik misyonlara minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı ise "Bu festival, farklı kültürlerin zenginliklerini bir araya getiren bir platform olmanın ötesinde, dostlukların ve iş birliğinin sembolüdür. Bu yılki festivalde gastronomi, dans, moda ve müzik bir arada yer alıyor. Her biri kendi benzersiz özelliklerini ve tarihlerini yansıtan bu sanat dalları kültürel çeşitliliğimizin bir yansımasıdır. Festivalimiz bu dört ana tema etrafında, dünyanın dört bir yanından gelen büyükelçiliklerin ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Hep birlikte farklılıklarımızdan oluşan zenginliklerimizi kutlama ve birlikte daha güçlü geleceğe doğru ilerleme dileklerimi iletiyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı ülkelerin geleneksel halk dansları sergilendi.