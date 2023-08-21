Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel projeler başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Yüz Yıllara Armağan Projesi' kapsamında Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Yüzüncü Yıl Şükran Anıtı projesi inşaatına başlandığını ve bu yıl içerisinde hizmete gireceğini duyurdu.