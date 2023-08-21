Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel projeler başladı
Kültür Sanat Haberleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Yüz Yıllara Armağan Projesi' kapsamında Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Yüzüncü Yıl Şükran Anıtı projesi inşaatına başlandığını ve bu yıl içerisinde hizmete gireceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüz Yıllara Armağan Projesi" kapsamında Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Yüzüncü Yıl Şükran Anıtı projesi inşaatına başlandığını ve bu yıl içerisinde hizmete gireceğini duyurdu.
Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüz Yıllara Armağan Projesi" kapsamında; Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve Yüzüncü Yıl Şükran Anıtı, Kültür Teras Bahçeleri ve Endemik Bitki Alanları, Kent Arşiv ve Taş Müzesi, Giriş meydanı, uluslararası gençlik kampı, amfi, hıdırellez ateş alanının inşaatına başlandığını bildirdi.
Yavaş, projeye ilişkin bir videoyu Twitter hesabınan paylaşarak "Bu yıl içerisinde hizmetinizde" bilgisini verdi.
Kaynak: ANKA / Kültür Sanat