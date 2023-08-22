Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel anıt yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 100. yılını Hıdırlıktepe'de inşa edilen anıt ile ölümsüzleştirecek. Başkent'in tarihi merkezlerine çok yakın bir konumda olan Hıdırlıktepe; hem kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanı çalışmaları hem de anıtın bölgeye kazandırılması ile Ankara'nın eşsiz merkezlerinden biri haline gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını Altındağ ilçesi Hıdırlıktepe bölgesinde yapım çalışmalarına başlanan anıt ile ölümsüzleştirecek. 2023 yılı içerisinde bitirilecek olan 100. Yıl Şükran Anıtı; kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Hıdırlıktepe'de yapılması planlanan rekreasyon alanına kazandırılacak. Proje ile endemik bitkiler alanı, kültür teras bahçeleri, kent arşiv ve taş müzesi, el sanatları alanı, uluslararası gençlik kampı, amfi ve Hıdırellez ateşi seyir alanı Ankaralılarla buluşacak.

Hıdırlıktepe'de yapımına başlanan 100. Yıl Şükran Anıtı; ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması" ile belirlendi. Tepe üzerinde bulunan iki zirvenin güneyinde; vatandaşların hizmetine sunulacak bir etkinlik alanı ve kent izleği yer alacak. Kuzeyde ise yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik dairesel bir platform bulunurken merkezine 3,6 metre mesafeli iki ikizkenar dik üçgen kesitli kule inşa edilecek.

65,5 metre yüksekliğinde brüt betondan inşa edilecek her iki kulenin birbirine bakan 6 metre genişliğindeki iç yüzeyleri kırmızı renkte olacak. İki kulenin ortasındaki aralık; iç yüzeylerin kırmızı rengi sayesinde uzaktan ve farklı açılardan bakıldığında farklı kalınlıklara sahip dinamik bir kırmızı şerit olarak algılanacak. Aralığın yönü ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'e uzanan bir doğrultuyu ve yönlenmeyi tanımlayacak. Gece saatlerinde ise kırmızı şerit, güçlü ve göz alıcı bir ışık şeridine dönüşecek. Kentin her noktasından görünmesi planlanan güçlü aydınlatmaların yanı sıra, özel günlerde günün anlamına göre renk değiştirebilecek.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI ANITKABİR

Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı'nın ise kuzeydoğudan güneydoğuya uzanan bir merdiven etrafından belirlenen yürüyüş güzergahıyla Anıtkabir yönüne doğru devam edecek şekilde planlandı. İki kule arasından geçen bu yol; iki iç yüzeyi kırmızı 4 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili bir izleme iskelesiyle tamamlanacak. Kulelerin etrafındaki toplanma alanları sert zeminlerle belirlenirken, rekreasyon platformunun geri kalanı, kırmızı tonlarındaki ağaç, çalı ve peyzaj elemanlarıyla da ayrıştırılacak.

Anıtın güneybatısında farklı kotlarda yer alan ve rampalarla birbirine bağlanacak platformlar; anma töreni, sergi alanları, yeme içme mekanları ve servis alanları gibi çeşitli ihtiyaçlara da cevap verecek. Dairesel platformun dış çeperine sarılacak dış duvar, yüksek ve ince yarıklarla şekillenerek gün boyu ışık ve gölge oyunlarına sahne olacak. İçerideki dairesel platform yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve yüz yıllık Cumhuriyet'in tarihi ile ilgili sergi yüzeyi olarak tasarlanırken, dıştaki delikli dairesel duvar ile iç sergi duvarı arasındaki aralık ise açık hava sergi koridorunu oluşturacak.

100 BASAMAKTAN OLUŞACAK

İki yüksek nokta arasında yer alan ve ara kottan kuzeye yani anıta doğru çıkan merdivenler; Cumhuriyet'in 100. yılını sembolize edecek şekilde 100 basamaktan oluşacak. Batı yönüne dönük, yüksekliği 12 metreyi bulan, uzun ritmik yarıkları olan brüt beton duvar ise öğleden sonra ve akşam üzeri güneşiyle, anıta doğru ışık verecek. Üzerinde çizgisel ışık izleri oluşacağı planlanan duvar ise vatandaşlar için çarpıcı bir anı duvarı olacak şekilde tasarlanacak.