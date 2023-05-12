Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Avrupa Günü Özel Konseri düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Avrupa Günü Özel Konseri düzenledi.

Ankara'daki CSO Ada'da düzenlenen konsere Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yabancı ülkelerin Ankara'daki diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesi verilen resepsiyonda konuşan Bozay, 2023'ün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü, Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun da 500. yılı olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle 9 Mayıs Avrupa Günü'nü daha da coşkuyla kutlayacaktık ancak şubat ayında yaşadığımız yıkıcı depremler, yaşam sevincimizi elimizden aldı. Aklımız ve kalbimiz hala 11 şehrimizdeki insanlarımızla." ifadelerini kullandı.

Bozay, deprem sonrası gösterdikleri dayanışma için tüm uluslararası topluma ve Avrupa'ya teşekkür ederek, depremlerin bir kez daha dayanışma ve birliğin önemini hatırlattığını kaydetti.

"AB'nin gündemine genişlemenin tekrar girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz"

Konuşmasında depremde yaşamını yitirenlere taziyelerini, yaralananlara da acil şifa dileklerini ileten Bozay, Avrupa Günü bağlamında depremde yaşamını yitirenleri anmak için "Birlikte Daha Güçlüyüz (Stronger Together)" fotoğraf sergisini organize eden AB Türkiye Delegasyonuna da teşekkürlerini iletti.

Bozay, Avrupa Günü'nün ileriye bakmak için bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Bugün, AB'nin gelecek dönemdeki zorluklarla yüzleşmesi ve bu zorlukları fırsata çevirmesi için yeni bir stratejik perspektif belirlemesi gerekiyor. Bu bağlamda AB'nin gündemine genişlemenin tekrar girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, entegrasyonunun geleceği açısından kilit ülkelerden biridir." mesajını verdi.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sadece iki tarafın değil tüm dünyanın çıkarına olduğunu vurgulayan Bozay, Avrupa Günü'nün bu coğrafyada barış, refah ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.

Meyer-Landrut'un yaptığı kısa konuşmanın ardından davetliler, konser salonuna geçti.

İstiklal Marşı ve AB marşının okunmasıyla başlayan konserde davetliler, Peter İlyiç Çaykovski ve Sergey Rahmaninov'un senfonilerini dinledi.