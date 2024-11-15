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Ankara'da Bafra Pidesi Yarışması Heyecanı

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Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde, Bafra pidesini en hızlı bitirme yarışması yapıldı. Yarışmayı kazanan İlhan Gökçe, 5 adet Bafra pidesi ödülünü kazandı.

Ankara'da Bafra pidesi yarışması

ANKARA - Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günlerinde Bafra pidesini en hızlı bitirme yarışması gerçekleştirildi.

Başkent Millet Bahçesi, Samsun Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yaptı. Samsun'un yöresel yemekleri tezgahlarda yer aldı. Samsun'un simge yemeklerinden Bafra pidesi de damakları çatlattı.

Bir adet Bafra pidesini en hızlı bitirme yarışması düzenlendi. Yarışmacılardan İlhan Gökçe ise yarışmayı kazanan isim oldu. Gökçe, birinci olmasının ardından 5 adet Bafra pidesi ödülünü almaya hak kazandı. Gökçe, yarışmanın ardından, "Biraz zorlandım ama kazandım. Çok güzeldi" dedi.

Samsun Tanıtım Günleri'ni gezen bir vatandaş ise yaptığı açıklamada, Herşeyin olması gerektiği gibi düşünüyorum. Bir yandan rekabete karşı da güzel bir olgu oluşturdu. Marketlerde son zamanlarda fahiş artışlar var. Ben zeytin hayranıyım ama marketlere gidip de alınmıyor. Keşke her şehirde olsa diye düşünüyorum küçük esnaf içinde gayet güzel bir pazar oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Bafra Pidesi Yarışması Heyecanı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Kültür Sanat
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