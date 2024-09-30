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Ankara'da 48 Okul Temizlendi

Ankara'da 48 Okul Temizlendi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi' kapsamında 48 okulun temizlik çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Proje ile birlikte 29 bin 371 öğrencinin öğrenim gördüğü okullarda dezenfekte ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi" çerçevesinde hafta sonunda 48 okulun temizlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, başlatılan "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi"yle başkentteki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Etimesgut ilçelerinde, 29 bin 371 öğrencinin eğitim gördüğü 48 okulun 1212 dersliğinin, 208 personel ve 44 araçla temizlendiği aktarılan açıklamada, okulların, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılarak yeni haftaya hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, projeden faydalanmak isteyip başvuruda bulunan tüm okullara hem temizlik malzemesi sağlandığı hem de hafta sonları belediyeye bağlı temizlik ekipleriyle okullarda temizlik hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin okulların temizlik taleplerini almaya başlamasının ardından, yoğun ilgi gören hizmetten yararlanmak isteyen toplam 271 okuldan 113'ünün ise çeşitli sebeplerle temizlik talebini geri çektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

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