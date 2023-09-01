Ankara'da 40. Avrupa Miras Günleri Etkinliği Başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC ile iş birliği yaparak 40. Avrupa Miras Günleri etkinliğini düzenliyor. 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, büyükelçilikler, müzeler, vakıflar ve derneklerin rehberliğinde geziler, sergiler, konserler ve şehir turları düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) işbirliğiyle "40. Avrupa Miras Günleri" projesi başkentte hayata geçirilecek.
ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte büyükelçilik, müze, vakıf ve dernekler dahil 28 kurum, rehberler eşliğinde gezilecek.
16-17 Eylül'de ücretsiz izlenebilecek sergiler, konserler ve şehir turlarına ilişkin etkinliklere "https://www.ifturquie.org/etkinlik/avrupa-miras-gunleri-ankara-2" adresinden başvuru yapılabilecek.