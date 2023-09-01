Ankara'da 40. Avrupa Miras Günleri Etkinliği Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC ile iş birliği yaparak 40. Avrupa Miras Günleri etkinliğini düzenliyor. 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, büyükelçilikler, müzeler, vakıflar ve derneklerin rehberliğinde geziler, sergiler, konserler ve şehir turları düzenlenecek.