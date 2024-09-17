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Ankara'da 3'üncü Avrupa Miras Günleri İçin Sergi Açıldı

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Ankara'da, 3'üncü Avrupa Miras Günleri kapsamında Türkiye'nin 18 ilindeki ortak kültürel miras projelerine dair fotoğrafların yer aldığı 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' sergisi açıldı. Sergi, AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenerek kültürel mirasın korunmasını ve uluslararası iş birliğini vurguluyor.

ANKARA'da, 3'üncü Avrupa Miras Günleri kapsamında Türkiye'nin 18 ilindeki ortak kültürel miras projelerine dair fotoğraflardan oluşan 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' sergisi açıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle yürütülen ortak kültürel miras projelerine dair fotoğraflar, 3'üncü Avrupa Miras Günleri kapsamında Polonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' başlıklı fotoğraf sergisinde görücüye çıkarıldı. Ülke genelinde 18 şehri kapsayan projelerle, zengin kültürel mirasın korunması ve kutlanmasına yönelik ortak çabaların altını çizildi. Programa AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve Polonya geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, serginin AB ve Türkiye'yi birbirine bağlayan ortak kültür mirası üzerine düşünmek için bir vesile olduğunu belirterek, "Bu özel sergiyi gezerken, AB ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesinde kültürü korumanın önemini hatırlayacağız. AB, 2008 yılında UNESCO tarafından listeye alınan Göbeklitepe dünya mirası alanındaki iki kalıcı çatı örtüsünün yapımını finanse etmek de dahil olmak üzere, kültürel mirasın korunması çabalarına önemli destekler sağlamıştır. Gaziantep'te Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu'nun restorasyonunu destekleyerek, burayı Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ne dönüştürmüştür. Bu projeler, AB'nin desteğinin Türkiye'nin zengin kültürel mirasının korunmasında nasıl hayati bir rol oynadığını gösteren örneklerden sadece birkaçıdır ve ortak mirasımızın korunmasında uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu serginin önümüzdeki aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam etme ve geçmişimizi korurken bir yandan da ortak bir geleceğe bakma konusunda bizlere ilham vermesini umuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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