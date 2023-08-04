Ankara'da 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Eylül Ayında Yapılacak

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, eylül ayında 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenlenecek. Çubuk'un coğrafi işaretli ürünü olan salatalığın hasadına başlandı ve turşu kurulumu yapılmaya başlandı. Festivalin 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, eylül ayında 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali yapılacak.

Çubuk'un coğrafi işaretli ürünü ve 2018'de 1,5 tonluk kavanoza kurularak "dünyanın en büyük turşusu" sıfatıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren salatalığın hasadına başlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kızılöz Mahallesi'nde salatalık tarlasını ziyaret ederek, üreticilerden bilgi aldı.

İlçede salatalığın hasadının güzel geçtiğini belirten Demirbaş, turşu kurulmaya başlandığını söyledi.

Demirbaş, salatalığın ilçede büyük alanlara ekildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır havaların ısınmasıyla yeni ürünler çıkmaya başladı. Salatalıklarımızın aroması, tadı, özelliği bambaşka. Bu sene 16'ncısını düzenleyeceğimiz Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'mizin hazırlıklarına başladık. 7-10 Eylül tarihleri arasında festivalimizi yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyoruz."

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli de çiftçilere bereketli bir hasat yılı temennisinde bulundu.