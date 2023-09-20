Ankara Çoksesli Korosu Sırbistan'da birinci oldu

Ankara Çoksesli Korosu, Sırbistan'da düzenlenen Korolar Şarkı Yarışması'nda birinci oldu. Yarışmaya Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den çok sesli korolar katıldı. Ankara Çoksesli Korosu, Sırp bestekar Stevan Stojanovic Mokranjac'a ait şarkıyı seslendirdi ve birincilik ödülünü kazandı.

Ankara Çoksesli Korosu, Sırbistan'da düzenlenen "57. Mokranjac Günleri Festivali" kapsamındaki Korolar Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

Sırbistan'ın Negotin kentinde düzenlenen festivaldeki yarışmaya Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den çok sesli korolar katıldı.

Şef Nilgün Tuzkaya yönetiminde 10 kadın ve 9 erkek sanatçının yer aldığı Ankara Çoksesli Korosu, yarışmada Sırp bestekar Stevan Stojanovic Mokranjac'a ait şarkıyı seslendirdi.

Ankara Çoksesli Müzik Derneğine bağlı koro, seslendirdiği şarkıyla "Korolar Şarkı Yarışması" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Böylelikle, Ankara Çoksesli Korosu uluslararası yarışmalarda 11'inci birinciliğini elde etti.

"1973 yılından bu yana bu tür yarışmalara katılıyoruz"

Ankara Çoksesli Müzik Derneği Başkanı ve koronun sanat direktörü Murat Manap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada icra ettikleri besteyle aldıkları ödülün yanı sıra "en inovatif koro" seçildiklerini de söyledi.

Benzer koro yarışmalarının Türkiye'de de düzenlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Manap, "1973 yılından bu yana bu tür yarışmalara katılıyoruz. Tamamen amatörlerden oluşan gönüllü müzik tutkunlarının bu başarıları elde etmesi bizler için de onur kaynağı. Cumhuriyetin 100. yılında uluslararası sanat ve spor yarışmalarıyla festivallerde ülkemizin kazandığı başarılar, hepimizin göğsünü kabartıyor ve duyduğumuz gururu içimizden taşan sevinçle besliyor." ifadelerini kullandı.

Manap, yarışma sürecindeki destekleri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kurumlar ve üyelere teşekkür etti.