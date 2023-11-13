Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sinemaya Dair Konulu Söyleşiye Ev Sahipliği Yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sinema Günü nedeniyle Yönetmen ve Yapımcı Onur Tan'ın konuk edileceği 'Sinemaya Dair' konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak. Türk ve dünya sinemasına dair bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı söyleşi, Büyükşehir Genç Akademi-Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sinema Günü nedeniyle Yönetmen ve Yapımcı Onur Tan'ın konuk edileceği "Sinemaya Dair" konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Genç Akademi-Kafe Sıhhiye'de 14 Kasım 2023 tarihinde saat 15.00'te ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan, Türk ve dünya sinemasına dair bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı söyleşide, sanatçı gençlerle bir araya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıyı Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir, Dünya Sinema Günü nedeniyle Yönetmen ve Yapımcı Onur Tan'ın konuk edileceği "Sinemaya Dair" konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak.

GENÇLER, TÜRK VE DÜNYA SİNEMASINA DAHA YAKINDAN BAKACAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Büyükşehir Genç Akademi-Kafe Sıhhiye'de 14 Kasım 2023 tarihinde saat 15.00'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan söyleşide Onur Tan, Türk ve dünya sinemasına ışık tutacak bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

Sanatın ve sinemanın gücünü ve kültürel zenginliğini vurgulayacak olan bu özel günde gençlerin yönetmenle tanışması, ondan deneyimlerini dinlemesi ve sorular sormayı yakalayacak fırsatın oluşması katılımcılara benzersiz bir anı olacak.