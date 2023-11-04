Ankara Büyükşehir Belediyesi Şiir Yarışması Sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren 6 öğrenciye, teşekkür belgelerini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlediği "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı şiir yarışmasının kazananları belli oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 14-20 yaş arasındaki gençlere açık olarak düzenlenen yarışma sonucunda 6 genç ödüle layık görüldü. Dereceye girenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda tören düzenlendi.

YARIŞMACILAR ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN YAVAŞ'TAN ALDI

Törende konuşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Volkan Memduh Gültekin, yarışmacıları tebrik ederek, "Yönetim anlayışımızda birkaç başlıkla hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık. Belediye yönetiminde vatandaşın söz sahibi olması adına hem de böyle önemli ve değerli günlerde vatandaşlarımızın da bizimle birlikte hareket etmesi adına bizim için önemli. Sizler bu yarışmaya değer verip, şiirlerinizi bizlerle paylaştınız. Bu bizim için çok değerli. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yarışmada derece alanlara teşekkür belgelerini ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim eti.

YARIŞMACILARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Yarışmada derece alanlara kitap seti ve aileleriyle birlikte Akçakoca tatili hediye edilirken, gençler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Eyüp Mithat Açıkgöz: "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve bu yarışmada emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Cumhuriyetin 100. yılını böyle coşkulu ve tutkuyla kutlamak gerçekten çok anlamlı. Herkese teşekkür ediyorum."

-Hava Kübra Serçeli: "Beklemiyordum. Sınava hazırlanıyordum, benim için motivasyon oldu. Teşekkür ederim."