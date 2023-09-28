Ankara Büyükşehir Belediyesi Sahneye Hazır Mısın Projesi Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'nin, konservatuara hazırlanan öğrencilere destek olmak ve sahneyle buluşmak isteyen vatandaşlara yönelik başlattığı 'Sahneye Hazır Mısın?' projesi bu yıl da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'nin, konservatuara hazırlanan öğrencilere destek olmak ve sahneyle buluşmak isteyen vatandaşlara yönelik başlattığı "Sahneye Hazır Mısın?" projesi bu yıl da devam ediyor. 1-12 Ekim 2023 tarihleri arasında ücretsiz ön kayıtların alınacağı projeye, 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 14-15 Ekim günlerinde ise Altındağ Gençlik Merkezi'nde tiyatro oyunculuğu, doğaçlama, güzel konuşma, sahne hakimiyeti ile şan (müzik) alanlarında değerlendirme sınavı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kültür ve sanatı önceleyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem konservatuar sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak hem de sahneyle buluşmak isteyen adaylar için hayata geçirdiği "Sahneye Hazır Mısın?" isimli projeyi bu yılda devam ettiriyor.

UZMAN EĞİTMENLER YENİ YILDIZLARI YETİŞTİRECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Müdürlüğüne bağlı Altındağ Gençlik Merkezi, Başkentte yeni yetenekleri keşfetmek için başlattığı "Sahneye Hazır Mısın?" projesinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı 2023–2024 sezonunda da devam ettiriyor.

1-12 Ekim 2023 tarihleri arasında ücretsiz ön kayıtları başlayacak olan projeye 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Altındağ Gençlik Merkezine başvuruda bulunabilecek.

14–15 Ekim günlerinde ise Altındağ Gençlik Merkezinde tiyatro oyunculuğu, doğaçlama, güzel konuşma, sahne hakimiyeti ile şan (müzik) alanında yetenek seçme ve değerlendirme sınavı yapılacak. Değerlendirme sınavının ardından başarılı olan adaylar için eğitimler başlayacak.

Kontenjanla sınırı olan eğitimlerde, alanında uzman eğitmenlerden 9 ay boyunca; oyunculuk, yazarlık, doğaçlama, güzel konuşma, sahne hakimiyeti ve kamera önü oyunculuğu eğitimi alacak olan adaylar, bu süreç sonunda hazırlanan tiyatro oyunlarıyla Başkent izleyicisi ile buluşacak.