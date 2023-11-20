Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere Başkentin tarihini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencilerine Başkentin tarihini anlattı. Seminerde yapılan çalışmalar ve restorasyon projeleri hakkında bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Erimtan Müzesi'nde düzenlenen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin katıldığı seminerde, Başkent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Seminerden sonra uzman ekipler öğrencilere Roma Tiyatrosu'nda yapılan restorasyon çalışmalarını gösterirken alan hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara'nın tarihine ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak ve kent turizmini canlandırmak için gerçekleştirilen çalışmaları tanıtmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik Erimtan Müzesi'nde düzenlenen seminere katıldı.

Ödemiş, Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile Başkentin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarmak için yapılan faaliyetleri anlattı.

Uzman ekipler seminer sonrası öğrencilere Roma Tiyatrosu'nda yapılan restorasyon çalışmalarını gösterirken alan hakkında detaylı bilgiler verdi.

"YENİ HEMŞEHRİLERİMİZE ANKARA'MIZIN TARİHİNİ ANLATMA OLANAĞINI BULDUK"

Çankaya Üniversitesi öğrencilerinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine Başkentin tarihini anlattıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerini bugün Ulus'ta misafir ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde yapmış olduğumuz koruma restorasyon projelerimizi kültürel mirasımıza olan yaklaşımlarımızı paylaştık. Pek çoğu Ankara dışından gelen öğrencilerimize, Ankaralı yeni hemşehrilerimize Ankara'mızın tarihini ve geçmişini anlatma olanağını bulduk. Başkent ve Cumhuriyet oluşumuzun yüzüncü yılında yapılan etkinlikler her zaman değerli ama özellikle 100 yıl dediğimiz bu süreç içerisinde Ankara'ya ilişkin yapmış olduğumuz hem koruma hem tanıtım hem de bilgilendirme çalışmalarının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman dile getirdiğimiz gibi yaptığımız bu nitelikli projeler burayı önemli bir cazibe merkezi haline dönüştürdü. Geçmişte insanların gelmekten çekindiği bu alan şimdi üniversitelerimizin ders yaptığı eğitim yuvası haline dönüştü" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN ABB'YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent turizmini canlandırmak ve tarihi yerleri gelecek nesillere aktarmak için sürdürdüğü projelerin anlatıldığı seminere katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Dilara Cılızoğlu( Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi): "Sunumu çok beğendim daha önceden bilmediğim şeyleri öğrendim. 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama Ankara'da bilmediğim çok fazla tarihi alan varmış bunlarla ilgili çok önemli bilgiler öğrendik."

-Eftalya Ferase (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi): "Seminer çok heyecan vericiydi projeler geleceğe dair merak uyandırdı. Ankara'nın kültürel mirasına oldukça ilgiliyim ve kültürel miras açısından yapılan gelişmeler ve planlar ben de çok merak uyandırdı."