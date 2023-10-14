Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı, Çankaya Üniversitesi'nde seminere katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen seminere katıldı ve Büyükşehir Belediyesinin Başkent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen seminere katıldı. Ödemiş, Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin Başkent genelinde gerçekleştirilen çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara'nın tarihine ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak ve kent turizmini canlandırmak için gerçekleştirilen çalışmaları tanıtmaya devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkentin kültür mirasları ile ilgili çalışmalar hakkında öğrencilere sunum yaptı.

Ödemiş, Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile Başkentin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarmak için yapılan faaliyetleri anlattı.

" PROTOKOL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE KENT PRATİĞİNDE DE YAŞAMA GEÇMEYE BAŞLIYOR"

Ankara'daki turizm potansiyelini ortaya çıkararak Başkentin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Ödemiş, " Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kent içerisindeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerimiz ve yaklaşımımızı paylaştık. Zaten restore ettiğimiz alanları üniversitelerimiz derslerine konu etmeye başladılar. Özellikle tarihi Ulus kent merkezinde restorasyon çalışması yürüttüğümüz, gerek Osmanlı Dönemi yapıları, gerek Roma Dönemi yapıları ve Cumhuriyet Dönemi yapıları Ankara'daki ve kent dışındaki üniversitelerimizin ilgisini çekmeye başladı. Böylelikle üniversitelerimizle hem deneyim paylaşıyoruz hem de üniversitelerimizin bilimsel desteğini alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle başlattığı üniversitelerle, meslek odalarıyla yaptığımız protokol çalışmaları uygulama ve kent pratiğinde de yaşama geçmeye başlıyor. Protokoller kağıt üzerinde kalmıyor, hepsi bilimsel olarak yerini buluyor. Bunun sonucunda da nitelikli ve yaşanabilir bir kent ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil, Ödemiş'e, semire katıldığı ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutlayabilmek adına bu güz döneminde Mimarlık Bölümünde yapılacak çalışmaları Ankara üzerine odaklandırdık. Bunun için öğrencilerimizin Ankara'yı daha iyi tanımalarını sağlamak için seminerler hazırladık. Bunların ilkini de Sayın Bekir Ödemiş ile gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok kapsamlı, çok detaylı bir anlatımla bize her yönüyle Ankara'yı anlatmış oldu. Geçmişe yönelik çok önemli bilgiler edindik. Büyükşehir Belediyesinin geleceğe dair vizyon anlamında son derece önemli yaklaşımları anlamış olduk."