Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Miras Çalışmalarını Tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir, kültürel miras çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Ankara Temsilciliği eğitimcilerinden Mimar Faruk Soydemir, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen "Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı IV: Saha, Müze ve Doğal Miras Alanlarında Eğitim Uygulamaları" konulu etkinlikte; Başkentte kültür mirasları üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara'nın tarihine ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak ve kent turizmini canlandırmak için gerçekleştirilen çalışmaları tanıtmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı.

ÖDEMİŞ: "BELEDİYELER BÜNYESİNDE TEK TEK ÇALIŞMA"

Kapsamlı alt başlıklarıyla kültürel miras konusunda hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan örnekleri sunarak, bu alanda çalışanlar için yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürülebilir kültürel miras eğitimini desteklemeyi hedefleyen "Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı IV: Saha, Müze ve Doğal Miras Alanlarında Eğitim Uygulamaları" adlı çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL tarafından yürütülen "Ankara Miras Kültür Elçileri" programı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin kültür mirasları ile ilgili çalışmaları hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Ödemiş, sunumunda; "Ankara Miras Kültür Elçileri" programı hakkında, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da var olan kültürel mirasın tanıtılması amacıyla 8-11 yaş aralığında çocuklarımıza yönelik projemiz belediyeler bünyesinde yapılan tek çalışma diyebiliriz. Bu proje iki yıldır devam ediyor ve çok faydasını görüyoruz. Biz özellikle çalışmamızda Ankara'nın tarihi ve kültürel yerlerini görmekte zorlanan dezavantajlı kitlelere yöneliyoruz. Bu çalışmayı yaparken sadece Ankara'da var olan tarihi ve kültürel mirası gezdirmekle kalmayıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Erimtan Müzesi iş birliğiyle çocuklarımızın orada hem eğlendirici hem de eğitici değerleri yaşamasına da imkan tanıyoruz" dedi.

PROJEYLE BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR KÜLTÜR ELÇİSİ OLUYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğinde kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen "Ankara Miras Kültür Elçileri" programı hakkında detaylı sunumu ise Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir gerçekleştirildi.

Soydemir sunumunda; program kapsamında, 8-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine, Ankara'nın Kültürel ve Arkeolojik değerleri, Geleneksel Ankara Evleri, Ankara Kalesi ve sokakları, Çukur Han, Çengel Han, Pilavoğlu Han, Aslanhane Camisi, Roma Tiyatrosu, Roma Yolu, Augtus Tapınağı, Jülien Sütunu, I. Meclis Binası, II. Meclis Binası, yerinde gezdirilerek her yönüyle öğrencilere anlatıldığını ve program sonunda çocuklara birer "Kültür Elçisi" sertifikası verildiğini söyledi.