Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Dünya Mirası'nı Tanıtan Kitap Yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ya da alması gereken yapı ve alanlara dikkat çekmek amacıyla 'Ankara'nın Dünya Mirası: UNESCO Dünya Miras Alanları/World Heritage of Ankara: UNESCO World Heritage Sites' kitabını hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ya da alması gereken yapı ve alanlara dikkat çekmek amacıyla " Ankara'nın Dünya Mirası: UNESCO Dünya Miras Alanları/World Heritage of Ankara : UNESCO World Heritage Sites" kitabını hazırladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in ve Ankara'nın Başkent oluşunun 100'üncü yılı olması onuruna yayınlanan kitaba, 'www.ankara.bel.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in turizm potansiyeline sahip alanlarını ve tarihi yapılarını günyüzüne çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent'in UNECO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ya da alması gereken yapı ve alanlarına dikkat çekmek için " Ankara'nın Dünya Mirası: UNESCO Dünya Miras Alanları/World Heritage of Ankara : UNESCO World Heritage Sites" adlı kitabı hazırladı. Cumhuriyet'in ve Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılı onuruna alanında uzman akademisyenlerle birlikte hazırlanan kitaba, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi 'www.ankara.bel.tr' ile 'https://s.ankara.bel.tr/files/2023/10/31/e311a9ad9d326511bae4c0bac43b5624.pdf' adresinden ulaşılabiliyor.

MANSUR YAVAŞ VE AKADEMİSYENLER ALANLARI ANLATTI

Başkent'in UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi UNESCO Komisyonu şimdi de yeni kitaplarını yayınladı.

Kitapta; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi UNESCO Komisyonu adına Müge Cengizkan ile uzman ve akademisyenler Elvan Altan, Ela Alanyalı Aral, Ömür Bakırer, Tolga Bozkurt, Kadim Koç, Özgün Özçakır ve Işılay Tiarnagh Sheridan'ın her bir alanın önem ve değerlerini vurguladığı yazılar yer alıyor.

BAŞKENTTEN 2 ALAN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin Eylül 2023 tarihindeki toplantısında alınan kararla, Geçici Liste'de yer alan Ankara'dan 2 alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hak kazandı.

Antik Frigya'nın kültürel ve siyasi başkenti olan "Gordion" ilk olarak listeye girerken Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi ahşap hipostil camileri içinde yer alan ve Ankara Kalesi'nin incelikli ahşap çatkı cami mimarlığına örnek oluşturan "Arslanhane Cami" de ikinci alan olarak listeye girmeye hak kazandı.

Ankara'nın Geçici Listesi'nde ise 3 kültürel ve doğa mirası alanı bulunuyor. Eşsiz bir doğal peyzaj alanı "Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı"; inancın mimari kanıtı olarak yaşayan "Hacı Bayram Cami ve Çevresi", Osmanlı'nın iyi korunmuş tarihi İpekyolu yerleşimi "Beypazarı" listede yer alıyor.

ATATÜRK BULVARI'NA DA YER VERİLDİ

Başkent'in turizm potansiyeline sahip alanların tanıtıldığı Ankara'nın Dünya Mirası Kitabı'nda, Cumhuriyetin modern kentsel ve mimari mirası olan Atatürk Bulvarı'na yer verildi.

Sanatseverler, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü ve Ankara Uluslararası Film Festivali ekibiyle 2022 yılında yürütülen proje ve filmler hakkında detaylı bilgiye kitapta yer alan karekod kısmından ulaşabilecek.