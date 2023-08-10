Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Kültür Elçileri Programı'nın Onuncusunu Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının korunması konusunda duyarlılığı artırmak için düzenlediği Ankara Miras Kültür Elçileri Programı'nın onuncusunu düzenledi. Eğitim programı sonunda çocuklara 'kültür elçisi' sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının korunması konusunda duyarlılığı artırmak için düzenlediği Ankara Miras Kültür Elçileri Programı'nın onuncusunu düzenlendi. Eğitim programı sonunda çocuklara 'kültür elçisi' sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanlarda yürütülen çalışmaları Ankara Miras Şantiye Gezileri ile tanıtırken çocuklar için de Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı'nı düzenliyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Altındağ Çocuk Kulübü öğrencilerinin katılımıyla Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı'nın onuncusunu gerçekleştirdi.

Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı'nda çocuklar Ankara Kalesi, Arslanhane Cami, Julien Sütunu ve Cumhuriyet dönemi yapılarını yakından görme imkanı bulurken, Ankara'nın tarihi ile mimarisi hakkında da rehberler tarafından bilgilendirildi.

Program sonunda çocuklara kültür elçisi sertifikaları verilirken Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı'ndan bu zamana kadar toplam 236 çocuk yararlandı.